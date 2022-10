Europese Commissie waarschuwt Elon Musk: regels voor Twitter blijven gelden

Delen via E-mail

De Europese Commissie heeft Elon Musk gewaarschuwd dat Twitter zich ook onder zijn bewind aan de Europese regels moet houden. Musk wil dat Twitter minder gaat optreden tegen controversiële uitingen, terwijl de EU de laatste jaren juist vraagt om strenger optreden.

Musk vierde na het beklinken van de overname van Twitter in een tweet dat "de vogel vrijgelaten is". Volgens Eurocommissaris Thierry Breton moet Musk zich niet te veel illusies maken. "In Europa zal de vogel volgens onze regels vliegen", twittert de Fransman.