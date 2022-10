Apple verkocht in derde kwartaal meer van alle producten, behalve de iPad

Delen via E-mail

Apple heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer omzet en winst gemaakt. Van vrijwel alle producten verkocht de Amerikaanse techgigant meer stuks, met uitzondering van de iPad.

De iPhone blijft het belangrijkste product van Apple en is goed voor ongeveer de helft van de omzet. De dienstentak groeide op jaarbasis, maar zag een daling ten opzichte van de vorige periode.

Volgens financieel directeur Luca Maestri had Apple te maken met minder inkomsten uit advertentieverkopen, net als Facebook-moederbedrijf Meta en Google. Ook gaven consumenten minder uit aan games.

Voor Apple is het vierde kwartaal altijd de periode waarin de nieuwe iPhones worden gepresenteerd. Dat levert doorgaans een stevige omzet op. Naast het feestdagenkwartaal is dit dan ook de belangrijkste periode voor Apple.

De verkopen van de iPhone gingen met ruim 10 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder naar 42,6 miljard dollar. Apple maakt geen aantallen verkochte producten bekend, maar er zouden nu meer Apple-producten in gebruik moeten zijn dan ooit.

Voor het lopende kwartaal geeft Apple geen prognose voor de omzet door de onzekere situatie in de wereld. De omzet zal wel minder snel groeien dan de toename van 8 procent in de vorige periode, denkt het bedrijf. Apple verwacht ook minder Macs te gaan verkopen. Dat komt doordat vorig jaar in de herfst een nieuwe MacBook Pro werd geïntroduceerd.