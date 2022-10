Het Twitter van Elon Musk belooft meer ruimte voor meningen en minder voor bots

Delen via E-mail

Elon Musk heeft in de nacht van donderdag op vrijdag eindelijk de overname van Twitter afgerond. Als het aan de miljardair ligt, gaat het socialemediaplatform op de schop. Welke grote veranderingen hij wil doorvoeren, houdt de topondernemer nog even voor zichzelf. Maar Musk zou Musk niet zijn als hij niet tóch wat hints gaf.

Belangrijk voor Het Nieuwe Twitter van Musk is een stevige focus op vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid vormt de kern van een functionerende democratie, zei de ondernemer eind april. "Ik investeer in Twitter omdat dit hét wereldwijde platform voor de vrijheid van meningsuiting kan worden."

Donderdagmiddag kwam Musk daar nog eens op terug. Hij noemt het in een tweet belangrijk dat mensen met uiteenlopende ideeën op een gezonde manier kunnen debatteren op Twitter. "Veel platforms hebben extremen en polarisatie gevoed, omdat ze denken dat ze daarmee geld kunnen verdienen. Maar daarmee is de mogelijkheid om in gesprek te gaan verdwenen."