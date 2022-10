Apps van de week: Word een wiskundewonder met Duolingo

Het is nu mogelijk om in te zoomen op YouTube en Duolingo heeft een speciale app voor wiskunde gemaakt. Dit zijn de apps van de week.

De YouTube-app krijgt een flinke update met enkele opvallende aanpassingen in het design en wat nieuwe functies. De belangrijkste nieuwe mogelijkheid is dat je met twee vingers kunt inzoomen op een video, zoals je ook met een foto doet.

Ook is het makkelijker om te zoeken binnen een video. Scrolde je voorheen via de afspeelbalk door de video heen, dan zag je één miniatuurweergave van het punt waar je vinger stilstaat. Met het nieuwe ontwerp verschijnt er een balk vol miniatuurweergaven om makkelijker het juiste moment te vinden.

De grootste verandering in het design is dat de kleur van de video doorloopt in de app als je de donkere modus gebruikt. Zo lijkt het een beetje alsof er een televisie aanstaat in een donkere kamer. YouTube noemt dit de 'ambient mode'. Het effect is subtiel, maar duidelijk zichtbaar. Daarnaast is de donkere modus een stuk donkerder geworden.