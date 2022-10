Lifehack: Zo gebruik je je oude smartphone als dashcam

Wat doe je met je oude telefoon als het tijd is voor een nieuwe? Met deze tips transformeer je hem tot een dashcam.

Het is zonde om een oude smartphone weg te gooien. Op de tweedehandsmarkt krijg je er misschien nog wat voor. Maar je kunt ook je toestel een tweede leven geven als dashcam.

Een video vanuit je auto kan goed van pas komen, bijvoorbeeld als bewijsmateriaal na een ongeluk. Ook leg je er bijzondere dingen mee vast, zoals een vogel die vlakbij langs vliegt, een mooie ondergaande zon of een weggebruiker die zich niet aan de regels houdt.

Zorg er eerst voor dat je oude telefoon zo leeg mogelijk is, zodat hij niet zoveel stroom verbruikt en niet oververhit raakt. Je kunt hem zelfs resetten naar de fabrieksinstellingen. Je hebt immers alleen de camera nodig.

Speciale camera-apps voor je smartphone

Om je telefoon vervolgens als dashcam te gebruiken, heb je een speciale app nodig. Je camera gewoon laten lopen zal niet werken, want dan raakt je telefoon razendsnel vol.

Op Android-telefoons kun je bijvoorbeeld kiezen voor de app AutoBoy. Hierin kun je een maximale grootte instellen voor de opslag. Als die vol is, verwijdert de app automatisch de oudste video. Een andere goede keuze is DailyRoads Voyager. Daarin kun je video's snel opslaan door op het scherm te tikken. De app is gratis, maar toont wel advertenties. Beide apps kun je ook op de achtergrond laten draaien. Dan kun je ook nog de navigatie op je smartphone gebruiken, terwijl de camera gewoon blijft opnemen.

iPhone-bezitters kunnen bijvoorbeeld kijken naar de populaire app Nexar AI. Deze gratis app kan dankzij machinelearningtechnieken zelf belangrijke momenten herkennen. Daar moet je wel vaak irritante reclames voor doorstaan. Bovendien trekt de app een zware wissel op je batterij. Je kunt ook kiezen voor de simpelere app Smart Dash Cam. Die biedt veel opties om de video-opnames aan te passen, zoals wel of geen geluid. Je kunt de beelden ook in de cloud opslaan.

Naast bovenstaande voorbeelden zijn er nog veel meer dashcamapps. Als je in de appwinkel op 'dashcam' zoekt, vind je genoeg opties.

Proefrit met de dashcam

Probeer de app eerst uit voordat je die in gebruik neemt. Maak bijvoorbeeld een proefritje en bekijk of je camera alles goed in beeld brengt. Zorg voor een goede standaard, op een plek waar hij je zicht niet belemmert. Het is in ieder geval belangrijk om niet tijdens het rijden aan de instellingen te sleutelen.

Een échte dashcam werkt uiteindelijk beter dan een smartphone. Vaak hebben deze apparaten een breder gezichtsveld, waardoor je meer van de weg opneemt. Ook loop je niet het risico dat ze vastlopen of oververhit raken, zoals bij een oude smartphone wel kan gebeuren. Maar een dashcam is best prijzig. Dus als je toch een oude telefoon hebt liggen, kun je die net zo goed aan het werk zetten.

Pas wel op dat je niet een té oude smartphone gebruikt, want die ontvangen mogelijk geen veiligheidsupdates meer. Na verloop van tijd worden ze dan kwetsbaar voor hackers. In dat geval kunnen misschien ook criminelen op je 'nieuwe' dashcam meekijken.

