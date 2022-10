Banken zetten geld Twitter-overname klaar en Musk in gesprek met personeel

De banken die Elon Musk 13 miljard dollar (bijna 13 miljard euro) aan krediet hebben toegezegd voor zijn overname van Twitter, zijn begonnen met het overmaken van dat bedrag. Ook zou de miljardair vrijdag in gesprek gaan met het personeel van het sociale medium.

Musk beloofde de bankiers dinsdag om de aankoop van Twitter vrijdag definitief af te ronden. De rijkste man ter wereld kondigde in april aan dat hij het platform voor 44 miljard dollar wilde kopen, maar kwam daar later op terug.

Volgens persbureau Bloomberg gaat Musk vrijdag op het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco praten met het personeel over de overname. Naar verluidt wil hij veel banen gaan schrappen bij Twitter, al ontkent hij dat zelf.

Op zijn Twitter-account noemt Musk zich nu "Chief Twit". Op zijn account is ook een kort filmpje te zien waarin hij bij Twitter naar binnenloopt met een gootsteen in zijn handen.

