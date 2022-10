Facebook-moederbedrijf Meta ziet winst halveren door hoge kosten

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, zag zijn omzet in het derde kwartaal opnieuw dalen. Door hoge kosten halveerde ook de winst.

De omzet zakte met 4 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 27,7 miljard dollar (ongeveer, 27,5 miljard euro). In het tweede kwartaal zag Meta de omzet al voor het eerst in zijn bestaan dalen, doordat adverteerders vanwege de economische onzekerheid scherper op de uitgaven letten. Daardoor zijn ze terughoudender geworden met reclames.

Reclame-inkomsten zijn met afstand de belangrijkste inkomstenbron van Meta. Het bedrijf van topman Mark Zuckerberg zei in juli al dat die inkomsten ook in het derde kwartaal onder druk zullen staan.

De nettowinst in het derde kwartaal bedroeg 4,4 miljard dollar, tegen 9,2 miljard dollar een jaar eerder. De kosten stegen met 19 procent tot 22 miljard dollar. Om die kosten in bedwang te houden, heeft Meta een vacaturestop aangekondigd.

Verder is het bedrijf bezig met grote investeringen in het metaverse. Die droom van Zuckerberg bestaat uit een virtuele wereld waarin mensen allerlei zaken kunnen doen vanuit huis. Zo kunnen ze elkaar ontmoeten in een virtuele omgeving, maar ook gamen of sporten.