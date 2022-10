Qatar doet coronatrackingapp Ehteraz kort voor WK grotendeels in de ban

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Qatar doet de coronatrackingapp Ehteraz grotendeels in de ban, meldt de krant The Peninsula Qatar woensdag. Dat betekent dat reizigers en journalisten naar het Arabische emiraat kunnen reizen zonder dat ze op de voet gevolgd worden via de app.