Meta krijgt miljoenenboete in Turkije om hinderen van concurrentie

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Meta heeft woensdag een boete van 347 miljoen Turkse lira (omgerekend 18,6 miljoen euro) gekregen in Turkije. De techgigant heeft de concurrentie op het gebied van online adverteren gehinderd, stelt de Turkse mededingingswaakhond.

Meta is het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp. Volgens de Turkse toezichthouder Rekabet Kurumu heeft het bedrijf via deze diensten gebruikersgegevens, zoals locaties en telefoonnummers, verzameld en vervolgens gebundeld. Daarbij heeft het bedrijf misbruik gemaakt van zijn machtspositie op het gebied van sociale media, aldus de waakhond.

Meta is het oneens met de boete en zegt de privacy van gebruikers te beschermen. Het bedrijf benadrukt gebruikers zeggenschap te geven over hoe hun gegevens worden gebruikt. Meta denkt erover om tegen de boete in beroep te gaan.