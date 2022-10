Starlink werkt binnenkort ook in rijdende voertuigen

Het satellietnetwerk Starlink kan binnenkort ook internetverbindingen leveren in rijdende voertuigen. Het bedrijf heeft daarvoor een nieuwe satellietontvanger onthuld. Die kan op voertuigen als auto's of campers gemonteerd worden.

De nieuwe ontvanger is allesbehalve goedkoop. Starlink vraagt er 2.500 dollar (2.505 euro) exclusief btw voor. Als het satellietbedrijf in Europa dezelfde prijzen hanteert, zou het apparaat hier ruim 3.000 euro gaan kosten.

De nieuwe ontvanger is zo duur, omdat de schotel signalen uit een veel groter deel van de hemel kan ontvangen. Hij kan ook met meerdere Starlink-satellieten tegelijk verbinden. Op die manier kan de schotel ook in rijdende voertuigen een stabiele internetverbinding leveren.

Starlink brengt de schotel in december uit in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft nog niet bekendgemaakt of de ontvanger straks ook in Europa te koop zal zijn.