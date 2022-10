Apple gaat toekomstige iPhones onder protest van USB-C-aansluiting voorzien

Apple gaat iPhones in de toekomst voorzien van een USB-C-aansluiting. Het Amerikaanse bedrijf wijzigt het ontwerp om aan de nieuwe EU-regels te voldoen, maar doet dit onder protest. Apple is het niet eens met de wetgeving.

Joswiak onderstreepte dat Apple het niet eens is met de EU-wetgeving die USB-C als standaard voorschrijft. Zo herinnerde hij zijn toehoorders eraan dat de EU al ruim tien jaar bezig is met vergelijkbare wetgeving en ooit het doel had om micro-USB als standaard in te voeren. Als dat was gebeurd, waren Lightning en USB-C volgens Joswiak nooit ontwikkeld.