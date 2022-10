Recessievrees bij adverteerders remt omzetgroei Google-moederbedrijf Alphabet

Het tempo waarin de omzet van Google-moederbedrijf Alphabet groeit, is in het derde kwartaal flink afgeremd. Dat komt vooral doordat adverteerders minder geld uitgeven uit angst voor slechtere economische omstandigheden. De winst van het techbedrijf is met ruim 26 procent gedaald.

Door onze techredactie

De totale omzet van het bedrijf achter Google en YouTube steeg op jaarbasis met 6 procent tot 69,1 miljard dollar (69,4 miljard euro). Een jaar geleden schoten de opbrengsten nog met zo'n 40 procent omhoog. De nettowinst daalde naar 13,9 miljard dollar, tegenover 18,9 miljard dollar in het derde kwartaal van 2021.

Google haalt het overgrote deel van zijn omzet uit advertenties. Met het oog op een naderende recessie zijn de vooruitzichten voor die markt ongunstig. Bedrijven snijden bij tegenslag vaak als eerste in de advertentie-uitgaven. Alphabet-topman Sundar Pichai is dit jaar al bezig de kosten te drukken door minder nieuw personeel te werven.

In een korte toelichting op de kwartaalcijfers zegt hij nu dat Alphabet zich "scherper focust" op een beperkt aantal prioriteiten. Het gaat daarbij om de uitbreiding van de divisie voor cloudsoftware, die hard groeit maar nog verlieslatend is. Ook zoekt het bedrijf naar manieren om meer geld te verdienen met kortere video's op YouTube.

