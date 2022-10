Opnieuw miljoenenboete voor Google in India om machtsmisbruik

Google heeft dinsdag in India een boete van omgerekend 133 miljoen euro gekregen. Het bedrijf maakt misbruik van zijn machtspositie door appontwikkelaars te dwingen zijn eigen betalingssysteem te gebruiken. Het is al de tweede boete in korte tijd.

Door onze techredactie

Volgens marktwaakhond Competition Commission of India (CCI) moet Google ontwikkelaars toestaan om ook hun eigen betaalsysteem te gebruiken. Door dat niet toe te staan, heeft de techgigant de regels van het land overtreden.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat Google een boete van de CCI krijgt. Vorige week kreeg het bedrijf een boete opgelegd van 166 miljoen euro, omdat het bedrijf met zijn mobiele besturingssysteem Android misbruik zou maken van zijn machtspositie.

De CCI verweet Google toen onder meer dat het smartphonefabrikanten verplicht om apps als Google Maps en Gmail vooraf te installeren op nieuwe telefoons. Anders mogen de fabrikanten die toestellen niet laten draaien op Android.

Google wilde tegenover persbureau Reuters niet reageren op de nieuwe boete. Het bedrijf kan tegen beide boetes in beroep gaan, maar het is nog niet duidelijk of dat zal gebeuren.

