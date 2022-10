Hacker (19) opgepakt voor stelen tienduizenden medische documenten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Een negentienjarige man uit Krimpen aan den IJssel is woensdag aangehouden op verdenking van een digitale inbraak bij een softwareleverancier in de zorg. Hij zou tienduizenden medische documenten met persoonsgegevens hebben gestolen, zo meldt de politie dinsdag.

Bij welk bedrijf de digitale inbraak heeft plaatsgevonden, is niet bekendgemaakt. Het bedrijf heeft aangifte gedaan.

De woning van de man is doorzocht. Daarbij zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen. De politie onderzoekt of de buitgemaakte gegevens zijn verspreid.