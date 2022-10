Wereldwijde WhatsApp-storing na bijna twee uur verholpen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De problemen met WhatsApp lijken grotendeels opgelost te zijn. Door een wereldwijde storing was het dinsdagochtend bijna twee uur onmogelijk om via de app berichten te versturen.

De eerste meldingen over de storing kwamen rond 9.15 uur binnen. Rond 10.50 uur meldden de eerste gebruikers dat het weer mogelijk was om berichten te versturen. Sindsdien lijkt de berichtendienst overal gefaseerd weer te zijn opgestart.

De oorzaak van de wereldwijde storing is nog niet opgehelderd. Facebook-moederbedrijf Meta, waar ook WhatsApp onder valt, heeft alleen bevestigd dat er een storing was. Het bedrijf ging niet in op de oorzaak.