WhatsApp heeft wereldwijd last van storing, berichten komen niet aan

WhatsApp is dinsdagochtend getroffen door een storing. Sinds 9.00 uur regent het klachten op storingssite Allestoringen . De site heeft om 9.30 uur al bijna 100.000 meldingen ontvangen.

De storing lijkt vooral groepsgesprekken te treffen. Gebruikers melden dat het niet mogelijk is om berichten in groepsgesprekken te versturen. Individuele communicatie tussen WhatsApp-gebruikers is ook niet altijd mogelijk.