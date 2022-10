Prijsverhoging maakt Apple Music duurder dan Spotify

Apple heeft de abonnementskosten voor Apple Music met 1 euro per maand verhoogd. De tarieven voor Apple TV+ en het Apple One-abonnement zijn zelfs met 2 tot 3 euro per maand omhooggegaan.

Apple Music kost na de prijsverhoging 10,99 euro per maand. Tot nu toe hanteerde Apple Music dezelfde prijs als Spotify, dat nog steeds 9,99 euro per maand vraagt voor een abonnement. Ook het Apple Music-abonnement voor studenten is 1 euro per maand duurder geworden. Dat kost voortaan 5,99 euro per maand.

Apple TV+, de streamingvideodienst van Apple, is 2 euro per maand duurder geworden en kost voortaan 6,99 euro per maand. Studenten krijgen Apple TV+ nog steeds gratis bij een Apple Music-abonnement.

Door de prijsstijgingen bij Apple Music en Apple TV+ is ook het Apple One-abonnement in prijs verhoogd. Een individueel abonnement is 2 euro duurder geworden en kost voortaan 16,95 per maand. Een gezinsabonnement is 3 euro per maand in prijs omhooggegaan en kost nu 22,95 per maand. In het abonnement zijn Apple Music, Apple TV+, gamingdienst Arcade en extra iCloud-opslag inbegrepen.