Raad van State uit zorgen over wetsvoorstel voor delen van data

De Raad van State (RvS) maakt zich zorgen over een wetsvoorstel dat het kabinet binnenkort wil indienen bij de Tweede Kamer. De organisatie zegt dat persoonsgegevens daarin onvoldoende worden beschermd en dat inbreuk wordt gemaakt op het intellectueel eigendom van wetenschappers.

Het doel van het wetsvoorstel is om gegevens die zijn verzameld door de overheid, zo veel mogelijk te delen, zodat deze goedkoop en makkelijk kunnen worden hergebruikt. De RvS adviseert het kabinet de wet nog niet in te dienen bij de Tweede Kamer, maar deze eerst op een aantal punten aan te passen.

Het kabinet voert met dit wetsvoorstel een Europese richtlijn uit, maar gaat hier volgens de RvS verder in dan nodig waar het gaat om wetenschappelijke gegevens.

Het Nederlandse wetsvoorstel verplicht wetenschappers om gegevens uit hun onderzoeken te delen, zodat anderen ze kunnen hergebruiken. Dat is volgens de RvS een inbreuk op het grondrecht van intellectueel eigendom. Bovendien is de Europese richtlijn dat onderzoekers zelf mogen bepalen of ze gegevens openbaar willen maken.