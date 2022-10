Klachten over NL-Alert-berichten bij grote brand in Delft

Op sociale media regent het klachten over twee NL-Alert-berichten die zondag zijn verstuurd voor een grote brand op een woonboulevard in Delft. Ook veel mensen die helemaal geen last konden hebben van de rook, blijken het bericht te hebben gekregen.

Door onze techredactie

De Veiligheidsregio Haaglanden verstuurde het eerste NL-Alert-bericht om mensen te waarschuwen voor de brand in Delft. Omdat daar veel rook bij vrijkwam, werd geadviseerd om in de buurt ramen en deuren gesloten te houden.

Maar ook veel mensen die een stuk verder weg van de brand wonen, kregen het bericht. Onder anderen inwoners van Katwijk (30 kilometer afstand) en Roelofarendsveen (35 kilometer afstand) zeggen het bericht ook te hebben ontvangen, terwijl er daar van rook geen sprake was.

Bovendien verstuurde de Veiligheidsregio om 22.30 uur een tweede bericht om te melden dat de situatie weer veilig was. Veel mensen lagen al te slapen en schrokken door het bericht weer wakker.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden wordt het verzendgebied van een NL-Alert-bericht bepaald aan de hand van verschillende factoren. Zo kijkt de Veiligheidsregio bijvoorbeeld waar de rook naartoe waait en hoeveel telefoontjes bij de meldkamer binnenkomen vanuit bepaalde gebieden.

Aan de hand van deze factoren wordt vervolgens bepaald waar het NL-Alert-bericht naartoe wordt verzonden. In veel gevallen, zoals zondag, kun je geen beperkt gebied selecteren, vertelt de woordvoerder. "Je bereikt daardoor altijd meer mensen dan je zou willen."

Dat er rond 22.30 uur nog een afsluitend bericht werd verstuurd, is volgens de woordvoerder procedure. "Dit moet van de overheid. Als we een NL-Alert bericht hebben verstuurd over een onveilige situatie, zijn we daarna ook verplicht om te melden dat de situatie weer veilig is."

