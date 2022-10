Rusland wil vier jaar langer aanwezig blijven in ruimtestation ISS

Rusland overweegt tot 2028 door te gaan met de samenwerking in het internationale ruimtestation ISS. Dat is vier jaar langer dan Moskou eerder heeft gezegd.

Rusland werkt in het ISS samen met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Maar de laatste tijd zijn de spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten opgelopen vanwege de oorlog in Oekraïne. Rusland kondigde daarom eerder dit jaar aan de samenwerking na 2024 stop te zetten.

Dat Rusland langer in het ISS blijft, heeft te maken met zijn eigen ruimtestation. Dat station wordt momenteel gebouwd, maar is voorlopig nog niet klaar. Volgens bronnen kunnen in 2028 de eerste delen voor het ruimtestation de ruimte in worden gebracht.