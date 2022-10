Google aangeklaagd in Texas om verzamelen van biometrische gegevens

Delen via E-mail

De Amerikaanse staat Texas sleept Google-moederbedrijf Alphabet voor de rechter. De techgigant zou biometrische gegevens van miljoenen Texanen hebben verzameld zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd.

In de aanklacht staat dat bedrijven die in Texas actief zijn al tien jaar geen gezichten, stemmen of andere biometrische gegevens van mensen mogen verzamelen zonder dat zij daarvoor toestemming hebben gekregen.