Google krijgt boete van 166 miljoen euro in India wegens machtsmisbruik

Google heeft in India een boete van omgerekend 166 miljoen euro gekregen. Het bedrijf maakt met zijn mobiele besturingssysteem Android misbruik van zijn machtspositie, stelt een toezichthouder.

Dat er in India een straf voor Google in aantocht was, werd vorige maand al duidelijk. Toen meldde de krant Times of India dat Google de concurrentie probeerde dwars te zitten met eenzijdige contracten. Ook zou Google het gebruik van concurrerende zoekmachines in Android beperken.