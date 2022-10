SpaceX levert raketten voor Europese ruimtemissies na Russische blokkade

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA gaat gebruikmaken van raketten van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk. ESA gebruikte voorheen Russische Soyuz-raketten, maar vanwege de oorlog in Oekraïne heeft Rusland dat geblokkeerd.

Door onze techredactie

Bij twee missies zal ESA de Falcon 9-raket van Musks bedrijf SpaceX gebruiken. Het gaat om de lancering van de Euclid-ruimtetelescoop en de Hera-sonde.

De telescoop moet volgend jaar de ruimte in en is bedoeld om de uitdijing van de kosmos beter te begrijpen. Hera wordt in 2024 gelanceerd en is een vervolg op de Amerikaanse missie DART. Daarbij werd een planetoïde uit koers gebracht door een botsing met een ruimtevaartuig.

In augustus waren er al berichten dat ESA en SpaceX met elkaar in gesprek waren. Ook speelt mee dat de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 nog altijd op zich laat wachten. Eigenlijk had de eerste lancering met een raket van dat type al in 2020 moeten plaatsvinden, maar het project heeft veel vertraging opgelopen.

Er zijn nog wel drie oudere Ariane 5-raketten op voorraad. Het is de bedoeling dat die in de eerste helft van volgend jaar de ruimte in worden geschoten. ESA is daarnaast nog steeds op zoek naar alternatieven voor twee andere missies waar eigenlijk een Soyuz-raket voor zou worden gebruikt.

