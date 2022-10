Tesla krijgt zelfrijdende technologie niet goedgekeurd voor eind van het jaar

Delen via E-mail

Het gaat Tesla niet meer lukken om zijn zelfrijdende technologie voor het eind van het jaar goedgekeurd te krijgen door instanties in de Verenigde Staten. Dat heeft eigenaar Elon Musk donderdag gezegd. Zonder goedkeuring mogen bestuurders geen gebruik maken van de technologie.

Het zogenoemde Full Self-Driving-systeem moet de auto's in de toekomst volledig zelfstandig laten rijden. Op dit moment worden de functies nog getest en moeten Tesla-rijders nog wel op de weg blijven letten.

Musk zei eerder op een conferentie in Noorwegen dat zijn focus momenteel ligt op het op grote schaal verkopen van Tesla's die over zelfrijdende technologie beschikken. Dat project moest voor het einde van het jaar klaar zijn, maar was nog wel afhankelijk van de goedkeuring van regelgevende instanties.