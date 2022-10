Reclames over zwangerschap soms confronterend, Google komt met oplossing

Een nieuwe webpagina van Google moet mensen meer controle geven over de reclames die ze bijvoorbeeld bij Google Zoeken of op YouTube te zien krijgen. Reclames over gevoelige onderwerpen, zoals zwangerschap en alcohol, kunnen helemaal geblokkeerd worden.

Door Rutger Otto

Mensen met een Google-account kunnen vanaf nu in 'Mijn advertentiecentrum' laten weten welke advertenties zij wel of niet willen zien. Op de pagina maken gebruikers duidelijk van welke onderwerpen of merken ze meer of minder willen zien. De privacyhub werd eerder dit jaar aangekondigd, maar wordt vanaf donderdag wereldwijd uitgerold.

Sommige advertentiecategorieën kunnen helemaal geblokkeerd worden. "Onderwerpen zoals zwangerschap en ouderschap kunnen voor velen confronterend zijn", zegt Martijn Bertisen, directeur van Google Nederland. Ook reclames rondom de thema's alcohol, daten, diëten en afvallen en kansspelen zijn uit te zetten.

De huidige categorieën zijn opgesteld na feedback van gebruikers, zegt Google-productmanager Karin Hennessy tegen NU.nl. "Dit zijn de eerste, maar we blijven onderzoeken of er meer aan toegevoegd moeten worden."

Eerder bleek al dat adverteerders zelf rekening hielden met gebruikers, door mensen de mogelijkheid te bieden zich uit te schrijven voor moederdagmails. Die specifieke advertenties vallen niet onder het nieuwe beleid van Google, omdat Moederdag een feestdag is die in veel landen en culturen verschilt.

Het nieuwe advertentiecentrum van Google geeft overigens nog meer informatie weer. Zo laat het gebruikers zien welke reclames ze recent te zien kregen. Daarnaast kunnen mensen hun advertentieprofiel opvragen. Daarin staat welke interesses je volgens je zoekgedrag hebt. Op basis daarvan schotelt Google bepaalde reclames voor. Google is ook transparanter over waar advertenties vandaan komen en wie ervoor heeft betaald.

