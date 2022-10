James Webb-telescoop maakt indrukwekkende foto van 'Zuilen der Schepping'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft de nieuwe James Webb-telescoop foto's laten maken van de 'Zuilen der Schepping'. Dat is een sterrennevel waarin veel nieuwe sterren worden geboren.

De beelden die in 1995 door de Hubble-telescoop zijn gemaakt, waren tot nu toe de mooiste en beste foto's van deze sterrennevel. De nieuwe James Webb-telescoop is weer een stuk beter en geavanceerder dan de nu ruim dertig jaar oude Hubble-telescoop. Dat resulteert in nog spectaculairdere beelden en betere inzichten voor wetenschappers.