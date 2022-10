Apps van de week: Smartphonegebruik van je kinderen beperken

Het smartphonegebruik van je kinderen in de gaten houden en nieuwe functies voor klanten van bunq. Dit zijn de apps van de week.

Door Erwin Vogelaar

Family Link

Google geeft ouders de mogelijkheid om regels in te stellen rond het smartphonegebruik van hun kinderen, op voorwaarde dat alle gezinsleden een Android-toestel gebruiken. Dat kan via de app Family Link, die een nieuw ontwerp en wat nieuwe functies heeft gekregen.

Het idee van de app is dat je op je eigen toestel regels kunt instellen voor de toestellen van je kinderen, zoals een daglimiet en een bedtijd. Met Link is het ook mogelijk om op afstand het toestel van je kind te vergrendelen, te zien waar het apparaat is en in de gaten te houden hoeveel tijd je kind aan specifieke apps besteedt.

De app heeft nu een compleet nieuw ontwerp, met drie duidelijke tabs per kind. Onder de eerste tab zie je een samenvatting van het smartphonegebruik, onder de tweede tab staan mogelijkheden om restricties in te stellen en onder de derde tab is de locatie van het toestel te vinden.

Het is nu ook mogelijk om restricties voor één dag aan te passen, bijvoorbeeld als de kinderen op een bijzondere dag hun toestel wat langer mogen gebruiken. Daarnaast kun je nu instellen dat je meldingen ontvangt als je kind op specifieke locaties komt. Ook zijn alle aanvragen van kinderen nu gebundeld, met bijvoorbeeld de vraag of ze een bepaalde app mogen downloaden, een geblokkeerde website mogen bezoeken of een aankoop mogen doen.

De nieuwe versie van de app wordt vanaf nu uitgerold voor alle gebruikers. Het kan een paar weken duren tot je de vernieuwingen in je eigen app terugziet.

Foto: Google

Download Family Link voor Android (gratis)

Steam Mobile

Steam is de grootste winkel voor pc-games, maar de smartphoneapp liet veel te wensen over. Daar is nu verandering in gekomen, want er is een nieuwe versie van de Steam Mobile-app beschikbaar, met onder andere een compleet nieuw ontwerp.

Steam heeft drie apps: Steam Chat om met je vrienden te praten, Steam Link om games te streamen en Steam Mobile om door de winkel te struinen. Games kun je via deze vernieuwde app dus niet spelen, maar je kunt ze wel aanschaffen en je kunt de opdracht geven om ze op je pc te downloaden.

Ook helpt de nieuwe app met inloggen op Steam. Zo kun je je nu op de pc aanmelden door een QR-code met de app te scannen. Kies je toch nog voor inloggen met een wachtwoord, dan kun je als tweede beveiligingslaag de app gebruiken om te bevestigen dat jij het bent.

Download Steam Mobile voor Android of iOS (gratis)

Bunq

Bunq heeft enkele nieuwe functies toegevoegd aan zijn bankapp. Met 'Eenvoudig budgetteren' kun je budgetten voor specifieke doelen instellen. Het geld wordt vervolgens automatisch van het juiste doel afgeschreven. Zo gaan je boodschappen van het boodschappenbudget af.

Verder is de functie 'Groepsuitgaven' toegevoegd, voor als je met meerdere mensen uitgaven doet. Daar kun je bijhouden wie wat betaalt en worden de kosten automatisch verdeeld.

Daarnaast heeft de app nu widgets die op het thuisscherm van je smartphone te plaatsen zijn. Zo zie je bijvoorbeeld snel hoeveel geld je hebt of hoeveel je de afgelopen periode hebt uitgegeven.

Ook nieuw is een 'Rad van Fortuin'. Elke dag kun je hieraan draaien om prijzen te winnen. Win je iets, dan kun je de prijs zelf houden of aan een vriend geven. Door opdrachten te voltooien kun je meer draaien aan het rad verdienen, zoals iets betalen met de bunq-pas of een vriend uitnodigen voor bunq.

Foto: Bunq

Download bunq voor Android of iOS (gratis)

