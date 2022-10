Nee, het wordt geen 30 graden: Buienradar-app voorspelt hittegolf door datafout

Delen via E-mail

Laat de korte broek maar in de kast liggen, want de hittegolf die de Buienradar-app vanaf 28 oktober voorspelt klopt niet. De onjuiste weersvoorspelling wordt veroorzaakt door een fout in de aangeleverde weerdata, meldt Buienradar donderdag op Twitter