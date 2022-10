Lifehack: Zo stel je in wat er na je dood met je Facebook-account gebeurt

Je denkt er liever niet over na, maar toch is het verstandig om alvast te bedenken wat er na je overlijden moet gebeuren met je digitale accounts. In het geval van Facebook zijn er drie opties. Voor jouw gemak gidsen we je er even doorheen.

Door Erik Nusselder

Facebook weet misschien veel van je, maar niet alles. Dus een door jou gekozen persoon zal het techbedrijf eerst laten weten dat je bent overleden. Vervolgens voert Facebook jouw wensen met betrekking tot je account uit.

Account wissen na je overlijden

Je kunt ervoor kiezen om alle gegevens en media die je ooit hebt geplaatst te laten verwijderen. Je hele profiel wordt gewist, waarna niemand er meer bij kan. Je loopt dan niet het risico dat mensen bijvoorbeeld nog felicitaties achterlaten terwijl je er niet meer bent.

Ga naar de website van Facebook, klik rechtsboven op je profiel, kies voor 'Instellingen en privacy' en dan 'Instellingen'. Hier zie je de optie 'Instellingen voor accounts met herdenkingsstatus'. Helemaal onderaan vind je de link 'Verzoek om je account te verwijderen nadat je overlijdt'. Als je hierop klikt, moet je je keuze bevestigen. Facebook zal je account helemaal wissen na je dood.

Omzetten naar herdenkingspagina

Vind je het een te grote stap om alles te laten verwijderen? Je kunt er ook voor kiezen om jouw profiel om te zetten in een herdenkingspagina. Na je overlijden komt de tekst 'Ter nagedachtenis van' bij je profiel te staan. Je familie en kennissen kunnen nog wel alle posts en foto's zien die je zelf hebt gedeeld, maar er kunnen geen nieuwe dingen meer worden geplaatst.



Wil je dat iemand een afscheidsbericht op jouw pagina kan zetten, dan ga je naar 'Instellingen en privacy', dan 'Instellingen' en vervolgens 'Instellingen voor accounts met herdenkingsstatus'. Daar kies je een contactpersoon uit die de herdenkingspagina gaat beheren. Dit moet een van je Facebook-vrienden zijn. Na je overlijden krijgt deze persoon de controle over je pagina. Hij of zij kan geen oude posts aanpassen, maar het is wel belangrijk dat je iemand kiest die je vertrouwt.



Als je niets hebt ingesteld voor je overlijden, kan je account nog wel worden omgezet in een herdenkingspagina. Iemand moet dan contact opnemen met Facebook met een overlijdensakte. Maar er kan dan niets meer aan je pagina gewijzigd worden.

Overdragen aan iemand anders

Misschien wil je het beheer van jouw pagina na je overlijden helemaal overdragen aan iemand anders. Bijvoorbeeld omdat je enige bekendheid geniet en je wil dat je volgers je werk kunnen blijven volgen.

Je moet er zelf voor zorgen dat je wachtwoord na je dood bij deze persoon belandt. Je kunt je wachtwoord bijvoorbeeld opslaan in een wachtwoordmanager en de sleutel daarvan opnemen in je testament.

