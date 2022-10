Elon Musk zegt opnieuw dat hij te veel voor Twitter betaalt

Tesla-directeur Elon Musk heeft opnieuw uitgesproken dat hij en andere investeerders 'duidelijk te veel betalen' voor de overname van Twitter. Desondanks is Musk nog steeds enthousiast over zijn aankoop.

Twitter is in de ogen van Musk "lange tijd een soort van wegkwijnt", maar heeft volgens hem "ongelooflijk veel potentieel". Hij deed deze uitspraken toen hij woensdag vragen van verslaggevers over de kwartaalcijfers van Tesla beantwoordde.

Musk deed in april een bod op Twitter van 44 miljard dollar (45 miljard euro), maar kreeg later spijt en besloot in juli dat hij van die deal af wilde. Volgens hem waren er veel minder menselijke gebruikers van de berichtendienst dan Twitter beweert en veel meer geautomatiseerde accounts of bots.