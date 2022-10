Gratis meeliften op andermans Netflix-account kan vanaf 2023 niet meer

Netflix heeft aangekondigd dat het vanaf 2023 kosten in rekening gaat brengen bij abonnees die de Netflix-inloggegevens delen met anderen. Het bedrijf heeft afgelopen tijd een systeem getest waarmee account sharing opgespoord kan worden.

In vijf Zuid-Amerikaanse landen heeft Netflix afgelopen maanden getest met de toeslag voor account sharing. Daar rekende de streamingdienst 3 dollar extra per maand voor gebruikers die hun account hebben gedeeld.

De toeslag wordt in rekening gebracht zodra het account langer dan twee weken buiten de thuislocatie wordt gebruikt. Netflix kijkt hierbij specifiek naar televisies of apparaten die met een tv zijn verbonden zoals een Apple TV. In die situatie is het aannemelijk dat iemand anders meelift op het Netflix-account.