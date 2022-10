Starlink komt met snelle en wereldwijde internetdienst voor in het vliegtuig

Starlink gaat zich ook op de luchtvaart richten. Het satellietbedrijf van Tesla-directeur Elon Musk gaat vanaf 2023 snelle internetverbindingen voor in het vliegtuig leveren.

Door onze techredactie

Vliegtuigen krijgen volgens Starlink een stabiele internetverbinding met een snelheid van 350 megabit per seconde. Dat is ruim drie keer zo snel als de snelste internetverbinding via de telefoonlijn voor thuis. Andere aanbieders van internetdiensten voor de luchtvaart bieden op dit moment snelheden van maximaal 100 megabit per seconde.

De internetdiensten van andere aanbieders werken vaak niet boven de oceanen, doordat de verbindingen via grondstations lopen. Bij Starlink gaan de verbindingen via zijn satellietnetwerk, waardoor vliegtuigen altijd binnen het bereik van een of meerdere satellieten zijn.

De snelheid van de internetverbinding moet wel door alle passagiers in het vliegtuig gedeeld worden, maar is volgens Starlink snel genoeg voor videostreaming, online gaming en videogesprekken.

Om internetdiensten aan de luchtvaart te kunnen aanbieden, heeft Starlink een satellietontvanger ontwikkeld die boven op de romp van een lijnvliegtuig gemonteerd kan worden. Met deze ontvanger kan het vliegtuig overal ter wereld verbinding maken met het satellietnetwerk.

Satellietbedrijf heeft al groen licht van VS gekregen

Hawaiian Airlines is de eerste luchtvaartmaatschappij die internet van Starlink gaat aanbieden in "enkele van zijn toestellen". De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines heeft eerder dit jaar samen met Starlink verkennende tests uitgevoerd, maar heeft nog niet bekendgemaakt of het internet via het Starlink-netwerk gaat aanbieden in zijn vliegtuigen.

Het satellietbedrijf van Musk kreeg eerder dit jaar al toestemming van de Amerikaanse autoriteiten om een satellietdienst voor de luchtvaart aan te bieden.

