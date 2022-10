Apple staat Russische tegenhanger van Facebook weer toe in App Store

Delen via E-mail

Apple staat de app VKontakte, het Russische equivalent van Facebook, weer toe in de App Store. Het sociale medium was vorige maand uit de appwinkel verwijderd vanwege Britse sancties.

"De apps van de ontwikkelaar zijn - zoals wettelijk vereist - verwijderd uit de App Store, nadat de ontwikkelaar meerdere keren was verzocht om te bewijzen dat de apps niet in strijd waren met Britse sancties", zegt een woordvoerder van Apple tegen The Verge.