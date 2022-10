Daling bij Netflix is voorbij: meer abonnees door docuserie Jeffrey Dahmer

De krimp bij Netflix is voorbij. De streamingdienst kreeg er in het afgelopen kwartaal 2,4 miljoen abonnees bij, bleek dinsdag uit cijfers . In totaal hadden eind september ruim 223 miljoen mensen een abonnement bij Netflix.

De toename van nieuwe abonnees is hoger dan verwacht. Het bedrijf zelf ging eerder nog uit van 1 miljoen meer abonnees dan in het voorgaande kwartaal.

Het Amerikaanse bedrijf zegt dat onder meer de documentaireserie Monster: The Jeffrey Dahmer Story tegen het einde van het derde kwartaal veel kijkers trok. Daarnaast was het vierde seizoen van horrorserie Stranger Things het best bekeken seizoen van een Engelstalige serie op Netflix ooit.

Netflix kampte de laatste twee kwartalen nog met een daling van het aantal abonnees. Lockdowns tijdens de coronapandemie zorgden in eerste instantie voor een snelle groei. Maar na de heropening van de maatschappij kreeg de streamingdienst weer concurrentie van bioscopen, restaurants en cafés.

De winst daalde het afgelopen kwartaal licht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het nettoresultaat bedroeg net geen 1,4 miljard dollar. De omzet nam op jaarbasis met 6 procent toe tot 7,9 miljard dollar.

Om meer omzet te genereren introduceert Netflix in november in twaalf landen een goedkoper abonnement met advertenties. Wanneer dat abonnement in Nederland beschikbaar komt, is niet bekend.

