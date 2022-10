Landelijk politienummer weer bereikbaar na urenlange storing

Delen via E-mail

Het landelijke nummer van de politie is dinsdag weer bereikbaar na een urenlange storing. Het noodnummer 112 bleef wel gewoon bereikbaar.

Het landelijke politienummer, 0900-88 44, bleef moeilijk bereikbaar. Mensen werden opgeroepen alleen het alarmnummer 112 te bellen in noodgevallen. Ook kon dat nummer gebeld worden als mensen informatie hadden over het meisje voor wie een amber alert is verstuurd.