YouTube stopt test met hoge beeldkwaliteit voor betalende gebruikers

De test hoe Youtube-gebruikers reageren wanneer alleen betalende gebruikers video's in hoge beeldkwaliteit kunnen kijken, is afgerond. De test was onderdeel van een onderzoek naar manieren hoe mensen naar het Premium-abonnement gelokt kunnen worden.

Door onze techredactie

YouTube voerde sinds begin deze maand een test uit waarbij een klein aantal YouTube-gebruikers alleen met een premium-abonnement video's in hoge kwaliteit konden bekijken.

Tot nu toe heeft YouTube geen onderscheid gemaakt tussen gratis of betalende YouTube-gebruikers. Het videoplatform bevestigt nu op Twitter dat de test waarin dit onderscheid wel werd gemaakt, is afgerond. Of YouTube binnenkort het abonnement met hoge beeldkwaliteit echt gaan invoeren, is nog niet bekend.

Het videoplatform heeft de afgelopen tijd verschillende manieren uitgetest om gebruikers te verleiden een abonnement te nemen. Medio september deed het platform ook al een kleine test waarbij gebruikers tien korte advertenties moesten bekijken voordat een video startte.

