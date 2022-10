Nederlanders mogen eigen modem kiezen, maar doen dat nauwelijks

Delen via E-mail

Sinds eind januari zijn consumenten niet meer verplicht om het modem van hun internetprovider te gebruiken. Toch stappen maar weinig Nederlanders over op een eigen modem, blijkt uit een rondvraag van NU.nl bij de vier grootste internetproviders.

"Naar schatting kiezen wekelijks enkele tientallen klanten voor het gebruik van eigen apparatuur", zegt een woordvoerder van KPN. VodafoneZiggo zegt dat "het er hooguit enkele tientallen per maand zijn".

Bij internetprovider DELTA Fiber gebruikt minder dan een halve procent van het klantenbestand een eigen modem. T-Mobile wil geen cijfers noemen, maar stelt "dat er erg weinig vragen over binnenkomen bij de klantenservice."

Nederland telde in het eerste kwartaal van dit jaar 7,79 miljoen internetaansluitingen, zo blijkt uit de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De vier internetproviders bedienen samen ruim 95 procent van alle huishoudens. De aantallen die de vier providers noemen, schetsen het beeld dat maar een zeer beperkt aantal Nederlanders een eigen modem gebruikt.

"Dat wil niet zeggen dat de invoering van de regels een mislukking is", onderstreept een woordvoerder van de ACM. De keuzevrijheid moet er vooral voor zorgen dat concurrentie en innovatie op de markt van modems wordt gestimuleerd. Ook zou het makkelijker zijn voor klanten om over te stappen naar een andere provider, omdat ze dan in veel gevallen hun eigen modem kunnen meenemen.