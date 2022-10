Landelijke politienummers moeilijk of zelfs niet bereikbaar door storing

De telefoonnummers van de landelijke politie zijn dinsdag moeilijk bereikbaar door een storing, meldt de politie op Twitter . Het landelijke politienummer en het meldpunt dierenmishandeling is volgens de politie moeilijk of niet bereikbaar.

De problemen met de landelijke politienummers komen op het moment dat er een amber alert is uitgestuurd voor de vermissing van het tienjarige meisje Hebe. De opsporingstiplijn van de politie, 0800-6070, was dinsdag middag tijdelijk niet bereikbaar, maar die storing is nu verholpen.

Ook landelijk politienummer 0900-88 44 is moeilijk bereikbaar. Alarmnummer 112 werk wel normaal. De politie roept op het alarmnummer alleen in noodgevallen te bellen of wanneer mensen informatie hebben over het meisje voor wie een amber alert werd uitgestuurd.