Online bank bunq krijgt deels gelijk in rechtszaak over screenen van klanten

Online bank bunq heeft gedeeltelijk gelijk gekregen in een rechtszaak over de werkwijze voor het screenen van klanten. Banken doen dit om witwassen tegen te gaan.

De Nederlandsche Bank (DNB) eiste eerder dat bunq gebruik moet maken van een vastgestelde screeningmethode. Maar bunq stelde dat deze aanpak ouderwets, minder effectief en niet geschikt was voor een digitale bank.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde in hoger beroep dat DNB niet kan bewijzen dat bunqs manier van screenen in strijd is met de wet. De wet schrijft namelijk niet exact voor op welke wijze banken hun klanten moeten screenen. Daarnaast heeft bunq goed haar werkwijze, gebaseerd op kunstmatige intelligentie, uitgelegd.