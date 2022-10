Nieuwe streamingdienst SkyShowtime kost in Nederland 6,99 euro per maand

SkyShowtime gaat in Nederland 6,99 euro per maand kosten. De nieuwe streamingdienst is hier vanaf volgende week beschikbaar.

Door onze techredactie

SkyShowtime is een gezamenlijke dienst van ViacomCBS en Comcast, twee van de grootste Amerikaanse mediabedrijven. In de VS worden deze studio's vertegenwoordigd door twee aparte streamingdiensten: Paramount+ en Peacock.

Eerder maakte SkyShowtime al bekend dat de streamingdienst vanaf 25 oktober beschikbaar is in Nederland. De prijs en het precieze aanbod waren toen nog onduidelijk.

Inmiddels heeft SkyShowtime ook meer details over het aanbod gegeven. De streamingdienst gaat in eerste instantie van start met onder meer de series Halo, Law & Order (seizoen 21) en Star Trek: Strange New Worlds. Later verschijnen recente films, zoals Top Gun: Maverick en Jurassic World Dominion, op de streamingdienst.

Aanbevolen artikelen