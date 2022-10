Musk wil toch geen geld van ministerie VS voor dure satellietverbinding Oekraïne

Delen via E-mail

Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft zijn verzoek aan het Amerikaanse ministerie van Defensie om financieel bij de dragen aan de kosten van de Starlink-internetterminals in Oekraïne weer ingetrokken. Dat zegt oprichter Elon Musk op Twitter

Dankzij zo'n twintigduizend zogeheten terminals van Starlink kan Oekraïne via een satellietverbinding blijven communiceren wanneer mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen uitvallen door de oorlog.

De hele operatie heeft SpaceX al 80 miljoen dollar (82 miljoen euro) gekost. Musk zei vrijdag nog dat zijn bedrijf er het geld niet meer voor had. SpaceX had daarom het Amerikaanse ministerie van Defensie gevraagd om bij te dragen aan de kosten.

Volgens de topondernemer is het verzoek nu dus weer ingetrokken. Hij had eerder al gezegd dat het bedrijf tóch de rekening van de Starlink-internetverbinding blijft betalen. Waar SpaceX het extra geld vandaan heeft gehaald, is niet bekendgemaakt.