Vergeten 'Nederlandse' astronaut op negentigjarige leeftijd overleden

De in Nederland geboren astronaut Lodewijk van den Berg is zondag op negentigjarige leeftijd overleden. Van den Berg verhuisde in 1975 naar de Verenigde Staten, kreeg de Amerikaanse nationaliteit en maakte in 1985 een ruimtereis.

Door onze techredactie

Het overlijden van van den Berg is maandag bekendgemaakt door de internationale vereniging voor ruimtevaarders, de Association of Space Explorers.

Van den Berg werd in maart 1932 geboren in Sluiskil in Zeeuws-Vlaanderen. Hij studeerde in Delft en emigreerde daarna naar de Verenigde Staten. In 1975 kreeg hij een Amerikaans paspoort en daarmee deed hij afstand van zijn Nederlanderschap.

In 1985 ging Van den Berg de ruimte in, aan boord van de spaceshuttle Challenger. Het ruimteveer steeg op 29 april van dat jaar op en landde op 6 mei. Daarmee was hij de eerste geboren Nederlander in de ruimte. Hij nam een Zeeuwse vlag mee de ruimte in, als eerbetoon aan zijn afkomst.

Later dat jaar ging Wubbo Ockels als eerste Nederlandse staatsburger de ruimte in, ook met de Challenger. Omdat Ockels officieel de geschiedenisboeken is ingegaan als de eerste Nederlandse astronaut, wordt Van den Berg ook wel de 'vergeten astronaut' genoemd.

Het Lodewijk College in Terneuzen is naar Van den Berg vernoemd. Ook een planetoïde, een ruimterots tussen Mars en Jupiter, draagt de naam van de geboren Zeeuw.

