Roversbende opgerold die het op auto's met sleutelloze toegang had voorzien

Bij een internationale politieactie is een roversbende opgerold die auto's kon stelen door het zogenoemde keyless entry-systeem te hacken. Dankzij dit systeem kan een auto geopend en gestart worden wanneer de sleutel in de buurt van het voertuig is.

Door onze techredactie

De bende had het volgens Europol voorzien op auto's van verschillende Franse automerken. Om auto's zonder sleutels te kunnen openen en starten, paste de bende de software van auto's aan. Daarvoor waren meerdere softwareontwikkelaars bij de bende betrokken.

De politieactie tegen de bende vond op 22 locaties in Frankrijk, Spanje en Letland plaats. Daarbij zijn 31 verdachten aangehouden. Bij de actie heeft de politie voor bijna 1,1 miljoen euro aan goederen in beslag genomen.

Onder de gearresteerden bevinden zich softwareontwikkelaars, de verkopers van de software en de autodieven die de software gebruikten om voertuigen te stelen.

