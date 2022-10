Gegevens van drie op de vier studenten opgeslagen bij Microsoft en Amazon

Delen via E-mail

Nederlandse onderwijsinstellingen slaan gegevens van studenten massaal bij Amazon en Microsoft op in de cloud, zo blijkt uit een internationale studie. Dit leidt niet alleen tot privacybezwaren, maar experts waarschuwen ook voor integriteitsproblemen.

In 2015 stonden de gegevens van een op de vier studenten in de cloud. Maar in 2021 ging het al om data van 75 procent van de Nederlandse studenten.