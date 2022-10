Omstreden sociaal medium Parler overgenomen door Ye

Delen via E-mail

Rapper en ondernemer Ye neemt Parler over. Het omstreden sociale medium profileert zich als een vrijhaven voor de vrijheid van meningsuiting en wil een alternatief voor Twitter zijn.

De artiest ligt zelf regelmatig overhoop met andere sociale netwerken. Vanwege controversiële uitspraken zijn Ye's accounts op Twitter en Instagram al tijdelijk geblokkeerd geweest.

Parler grijpt niet in als gebruikers controversiële uitlatingen doen en strijdt naar eigen zeggen voor vrijheid van meningsuiting. "Ye zet een grote stap in de ruimte voor vrije meningsuiting en hoeft nooit meer bang te zijn om van sociale media te worden geweerd" zegt George Farmer, directeur van het bedrijf achter Parler.

Het sociale netwerk is vooral populair onder rechtse aanhangers van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Via Parler zouden onder anderen Trump-aanhangers zijn opgeroepen om geweld te gebruiken bij de bestorming van het Capitool in januari 2021.