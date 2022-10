Prijsvergelijkers willen dat Brussel strenger optreedt tegen Google

Delen via E-mail

Meer dan veertig Europese prijsvergelijkers roepen de Europese Commissie op strenger op te treden tegen Google. Ze stellen dat de techgigant nog altijd zijn eigen prijsvergelijker Google Shopping voortrekt in zijn zoekresultaten.

Google kreeg hiervoor in 2017 een boete van 2,4 miljard euro van de Europese Commissie. Het bedrijf ging in beroep tegen de boete, maar zei uiteindelijk te zullen stoppen met het bevoordelen van zijn eigen prijsvergelijker.

Volgens de 43 Europese prijsvergelijkers, waaronder het Britse Kelkoo en het Duitse idealo, is dat niet voldoende gebeurd. Ze roepen vicevoorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestager (Mededinging) in een brief op strenger op te treden tegen Google, meldt persbureau Reuters.