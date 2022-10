Pentagon: Starlink niet enige optie voor Oekraïense communicatie

Het Amerikaanse ministerie van Defensie is in gesprek met Elon Musk over de kosten van de Starlink-internetterminals in Oekraïne. Volgens het Pentagon is de satellietverbinding van de Amerikaanse miljardair "niet de enige optie" is om communicatie met Oekraïne in stand te houden.

Door onze nieuwsredactie

Musk zei vrijdag dat zijn bedrijf SpaceX de uitgaven voor duizenden Starlink-terminals in Oekraïne niet langer op kan brengen. Vorige week liet de rijkste man ter wereld zich al ontvallen dat de operatie SpaceX al 80 miljoen dollar heeft gekost.

SpaceX vroeg het Pentagon ook het gebruik van Starlink door de Oekraïense overheid en het leger te betalen. De kosten daarvan zijn volgens het bedrijf van Musk 120 miljoen dollar voor de rest van dit jaar. Voor de komende twaalf maanden kan het bedrag oplopen tot 400 miljoen dollar.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie liet weten dat onderzocht wordt wat voor "andere opties" er zijn om de mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen in Oekraïne in de lucht te houden.

Een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, Mychajlo Podoljak, reageerde vrijdag via Twitter. "Of je het nu leuk vindt of niet; Musk heeft ons geholpen tijdens de meest kritieke momenten in de oorlog. Oekraïne zal een oplossing vinden om Starlink te laten werken en we gaan ervan uit dat het bedrijf voor een stabiele breedbandverbinding zorgt tot het einde van de onderhandelingen."

