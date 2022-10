Apples augmentedrealitybril krijgt volgens bronnen een irisscanner

De augmentedrealitybril die Apple naar verluidt in ontwikkeling heeft, wordt voorzien van een irisscanner, meldt The Information op basis van bronnen binnen het bedrijf. Daarmee kunnen gebruikers inloggen en betalingen doen via Apple Pay.

Door onze techredactie

Apple maakt volgens de bronnen van The Information gebruik van de technologie van SensoMotoric Instruments. Dat van oorsprong Duitse bedrijf is in 2017 overgenomen door Apple.

Met de irisscanner kan de augmentedrealitybril van Apple gebruikers identificeren. De iris in het oog is net als een vingerafdruk uniek. Via een irisscan kunnen gebruikers van de bril bijvoorbeeld inloggen op hun account.

Een andere toepassing is het goedkeuren van betalingen. Nu gebruikt Apple daar Touch ID (vingerafdrukscanner) of Face ID (gezichtsherkenning) voor. De irisscanner wordt daarmee mogelijk een derde biometrische beveiligingsmethode van Apple.

De bril van Apple werkt naar verluidt met zowel augmented als virtual reality (VR). Bij augmented reality worden beelden aan de werkelijkheid toegevoegd, bij VR 'bevinden' gebruikers zich in een virtuele omgeving. Het ontwerp van de bril zou lijken op de Quest 2, een VR-headset van het bedrijf achter Facebook.

Het is nog steeds niet duidelijk wanneer Apple de augmentedrealitybril wil presenteren. Prototypes van het apparaat zouden eerder dit jaar al aan de directie van Apple getoond zijn. Toen werd gesuggereerd dat de gadget nog dit jaar zou verschijnen.

Aanbevolen artikelen