Twitter test nieuwe functie: gebruikers kunnen bepalen wie mention mag sturen

Twitter werkt aan een functie waarmee gebruikers kunnen bepalen wie hun een vermelding (mention) mag sturen, meldt The Verge

Door onze techredactie

Als de functie definitief wordt ingevoerd, betekent dat een fundamentele verschuiving in hoe het platform nu werkt. Nu kunnen vreemden nog gemakkelijk met elkaar in contact komen, maar dat zou dan niet standaard meer mogelijk zijn. Een voordeel is wel dat bijvoorbeeld pesten of intimidatie kan worden voorkomen.

De mogelijkheid werd ontdekt door onderzoeker Jane Manchun Wong. Twitter-medewerker Dominic Camozzi bevestigde vervolgens dat de functie inderdaad in de maak is in een tweet, maar die heeft hij inmiddels weer verwijderd. Hij riep gebruikers op feedback te geven op de mogelijkheid.

In een screenshot van Wong is te zien dat gebruikers vermeldingen kunnen toestaan van iedereen of alleen van mensen die ze volgen. Ook is er een mogelijkheid om mentions volledig uit te schakelen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Twitter zijn gebruikers meer mogelijkheden geeft om de communicatie met vreemden te beperken. In 2020 voerde het platform een functie in waarmee gebruikers kunnen bepalen wie er mag reageren op een tweet die zij hebben geplaatst.

Aanbevolen artikelen