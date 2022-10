SpaceX kan satellietverbinding Oekraïne mogelijk niet meer betalen

CNN heeft een brief in handen die SpaceX vorige maand naar het Pentagon stuurde. Daarin schrijft het bedrijf de operatie niet langer te kunnen financieren.

SpaceX heeft het Pentagon in de brief ook gevraagd het gebruik van Starlink door de Oekraïense overheid en het leger te financieren. Volgens het bedrijf van Musk bedragen de kosten voor de rest van dit jaar 120 miljoen dollar. Ze kunnen in de komende twaalf maanden oplopen tot 400 miljoen dollar.

"We zijn niet in een positie om terminals te blijven doneren aan Oekraïne, of om de bestaande terminals voor onbepaalde tijd te financieren", laat een directeur van SpaceX in de brief weten.